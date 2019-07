Wanderung auf künftigem Erlebnispfad

Die Nordhalbener Ortsgruppe des Frankenwaldvereins wandert am heutigen Donnerstag, 11. Juli, auf dem künftigen Erlebnispfad "Wald - Wasser - Mühlen" im Oberen Rodachtal. Der zum Teil anspruchsvolle Rundweg führt bis hinauf zum "Nurner Brocken" im Steinwiesener Ortsteil oberhalb der Ködeltalsperre. Für die etwa siebeneinhalb Kilometer lange Tour ist festes Schuhwerk, Trittsicherheit und etwas Kondition erforderlich. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Wanderausgangspunkt an der Klöppelschule Nordhalben zur Bildung von Fahrgemeinschaften oder um 18.40 Uhr am Parkplatz Mauthaus am Fuße der Ködeltalsperre (Einkehr zur Maut). Nach der Wanderung ist eine Einkehr im Gasthaus Mauthaus geplant. Wie immer sind Gäste willkommen. red