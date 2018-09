Wanderung auf die Hohe Aßlitz

Am Sonntag, 23. September, wandert die Wanderer- und Bergsteigergruppe Eltmann auf die Hohe Aßlitz bei Lichtenfels. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Mainlände in Eltmann. Von hier aus geht es mit Privat-Pkws zum Ausgangspunkt der Wanderung. Mittagsrast ist in der Gaststätte "Michelauer Keller". Weitere Auskünfte erteilt Stefan Konhäuser unter der Telefonnummer 09571/1694630. red