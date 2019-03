Wanderung auf der Friesener Warte

Die Kunst- und Kulturbühne Hirschaid, die Bezirksgruppe Regnitztal im Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) und der Markt Hirschaid laden am heutigen Samstag zu einer erd- und kulturgeschichtlichen Wanderung auf der Ostseite der Friesener Warte ein. Unter dem Titel "Kalkluftwasserfälle, Schwammriffe, Quellhorizonte, Abschnittswälle" führt Otto Degen aus Seigendorf zur Dragonerspitz bei Frankendorf. Dabei soll der Zusammenhang zwischen Landschaftsform und geologischem Untergrund beispielhaft dargestellt werden, unter anderem an verschiedenen Talformen, an einem Kalktuffwasserfall, einem Bergsturz, an Quellen auf der Albhochfläche. Außerdem führt der Weg zu einer Abschnittsbefestigung. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz 500 Meter oberhalb von Frankendorf in Richtung Tiefenhöchstadt. Die Teilnahme an der Exkursion ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. red