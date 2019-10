Die Kultur- und Freizeitfreunde unternehmen am Sonntag, 3. November, eine Halbtageswanderung. Ziele sind der Schönthalstollen (ehemaliger Erzabbau) bei Wolfsdorf und Vierzehnheiligen mit Einkehr. Der Rückweg erfolgt über den Hasenweg nach Romansthal. Um 12.45 Uhr besteht ab dem Friedhofsparkplatz in Bad Staffelstein eine Mitfahrgelegenheit nach Romansthal. Dort beginnt um 13 Uhr am Parkplatz die Wanderung. Gäste sind willkommen. Die Leitung hat Horst Schwendner inne. red