Wanderung auf den Spuren der Kelten

Den Keltenweg D hat eine geführte Wanderung am morgigen Samstag, um 13 Uhr (Treffpunkt am Friedhofsparkplatz) zum Ziel. Die Strecke führt vom Parkplatz hinauf, vorbei an der archäologischen Ausgrabung des Zangentores, zum Staffelberg-Hochplateau. Nach Einkehr und Rundgang ums Plateau führt der Weg vorbei am "Himmelsteich" und dem "Löwentaler Tor" zur Nordostpforte des ehemalige Oppidums und weiter durchs Löwental ins Lautertal. An Horsdorf vorbei geht's zur Hügelgräbergruppe im "Herrenholz" und von da wieder zurück zum Ausgangspunkt. Mit Einkehr wird die 7,5 Kilometer lange, leichte bis mittelschwere Wanderung rund dreieinhalb Stunden dauern. Wanderführer ist Karl-Heinz Müller. red