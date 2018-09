Wanderung auf den Muppberg

Der Frankenwaldverein Ortsgruppe Kronach wandert am Sonntag, 9. September, von Neustadt auf den 515 Meter hohen Muppberg. Es sind 170 Höhenmeter bis zum Gipfelplateau zu erwandern. Die insgesamt elf Kilometer, davon sind 80 Prozent auf schmalen Waldwegen, erfordern eine gute Kondition. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf den Kaulangerplatz. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt in Neustadt. Rechtzeitig zum Mittagessen wird die bewirtschafte Arnoldhütte erreicht. Nach der Mittagspause wird wieder abwärts gewandert. Gegen 15 Uhr soll der Ausgangspunkt erreicht werden. Die Wanderung wird von Harald Räther geführt (Telefon 09261/91193). Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder willkommen. red