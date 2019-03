Der Kneipp-Verein Bamberg lädt am Sonntag, 24. März, zu einer Wanderung auf den fränkischen Jura ein. Laibarös, den Ausgangspunkt der Wanderung, erreichen die Wanderer mit dem Pkw. Von dort aus geht es nach Poxdorf und ins Klingental. Gegen 13 Uhr ist in Königsfeld Mittagseinkehr. Der Rückweg führt über Huppendorf zum Augangspunkt zurück. Die Wanderstrecke beträgt etwa zwölf Kilometer. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz an der Blauen Schule, Kloster-Langheim-Straße. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Wanderführer sind Barbara und Joachim Braun, Telefon 0951/37873. red