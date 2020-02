Wanderung auf dem Weinbergweg

Die Sektion Kronach des Deutschen Alpenvereins plant für kommenden Sonntag, 1. März, eine Wanderung. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Kaulanger in Kronach oder um 13.45 Uhr am Parkplatz beim Friedhof in Fischbach. Vom Friedhof Fischbach gehen die Teilnehmer die Martin-Luther-Straße in Richtung Obere Allern, dann durch den Wald und auf einem schönen Höhenweg Richtung Wötzelsdorf. Von hier aus geht es am Bach entlang Richtung Tauschendorf und zurück nach Fischbach. Teilweise haben die Wanderer einen beeindruckenden Weitblick auf das Fischbachtal, auf Kronach und auf das malerische Umland. Im Blickpunkt dieses Weges steht immer die schöne Tallandschaft des Fischbachgrundes mit den Ausblicken auf eine abwechslungsreiche Landschaft. Der Rundwanderweg ist etwa sieben Kilometer lang und dauert ungefähr zwei Stunden. Eine Einkehr ist vorgesehen. Wanderführerin ist Sabine Alfort, Telefon 01520/3591945. red