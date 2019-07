Der Kur- und Tourismus-Service bietet am morgigen Mittwoch eine geführte Gesundheitswanderung auf dem Terrainkurweg 5 unter fachkundiger Leitung an. Die Strecke verläuft wie folgt: Schwabthal - Uetzing - Stublang - Schwabthal und dauert etwa drei Stunden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Hotel "Zum Löwen" in Schwabthal. Unterwegs besteht die Möglichkeit zu einer Einkehr. red