Die Kultur- und Freizeitfreunde Bad Staffelstein laden am Sonntag, 26. Mai, zu einer Wanderung auf dem Südweg ein. Die Streckenlänge beträgt etwa 30 Kilometer. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 8 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof in Bad Staffelstein. Für diese Wanderung wird eine Rucksackverpflegung empfohlen. Gäste sind willkommen. Die Wanderleitung hat Horst Schwendner inne. red