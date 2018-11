Der Kur- und Tourismus-Service bietet am heutigen Samstag um 13 Uhr eine Wanderung auf dem Porzellinerweg an. Die Route führt von Bad Staffelstein nach Unnersdorf, Reundorf, Schönbrunn und wieder zurück nach Bad Staffelstein. Die Länge der Wanderst recke mit einem leichten Schwierigkeitsgrad beträgt etwa zehn Kilometer. Treffpunkt ist am Bahnhof in Bad Staffelstein. red