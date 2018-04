Wanderung auf dem Lauertalweg

Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt bietet am Sonntag, 15.April, eine Halbtageswanderung auf dem Lauertalweg an. Die etwa zwölf Kilometer lange Strecke führt auf den Höhen von Maßbach nach Poppenlauer, vorbei an einer sehenswerten Mariengrotte zurück zum Ausgangspunkt nach Maßbach. Treffpunkt ist für alle interessierten Wanderfreunde um 13 Uhr am Parkplatz am Oberen Tor. Die Führung hat Dorothea Hanshans, Tel.: 09733/9245. sek