Wanderung auf dem Kuppenweg

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen hat für Donnerstag, 27. September, eine Seniorenwanderung auf der Hochrhöner-Extratour "Kuppenweg" im Programm. Die leichte, zehn Kilometer lange Strecke startet am Wander-Parkplatz in Platz. Wanderführer ist Heinz Krausenberger. Die Mittagseinkehr ist für 13 Uhr im Würzburger Haus geplant. Treffpunkt ist um 10 Uhr am DAV-Zentrum Bad Kissingen. Fahrzeuge werden benötigt. Rückkehr ist gegen 17 Uhr . Gäste sind willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich, Wanderstöcke werden empfohlen. sek