Der Rennsteigverein, Ortsgruppe Zapfendorf, lädt am Sonntag, 29. September, zu einer Wanderung auf dem Keltenweg bei Dittersbrunn ein. Treffpunkt ist mit Pkw um 13 Uhr in Zapfendorf an der Wandertafel. Für Mitfahrgelegenheiten wird gesorgt. Wanderbeginn ist um 13.30 Uhr. Die circa acht Kilometer lange Wanderung geht vom Parkplatz in Dittersbrunn unterhalb des Veitsberges zum Keltenweg und dann Richtung Kümmel, oberhalb von Kümmel führt der Weg zurück nach Dittersbrunn. Abschlusseinkehr ist im Gasthof Veitsberg. Auskunft erteilen die Wanderführer Evelin und Klaus Zeuler, Tel. 09573/2352967. red