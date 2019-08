Der Rennsteigverein Ortsgruppe Zapfendorf lädt am Sonntag, 1. September, zu einer Wanderung auf dem Keltenweg "G" ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Zapfendorf an der Wandertafel. Anschließend geht es per Pkw nach Uetzing zum Parkplatz der Gastwirtschaft Kutscher. Die Wanderung beginnt um 13.30 Uhr. Die Strecke ist etwa acht Kilometer lang und geht vom Parkplatz weiter auf dem Keltenweg "G" rund um das Sulligknöcklein. Unterwegs streifen die Teilnehmer den Kreuzschleifer und genießen die schöne Aussicht. Einkehr ist in der Gastwirtschaft Kutscher in Uetzing. Auskunft erteilen die Wanderführer Inge und Robert Moritz, Telefon 09547/6923. Gäste sind willkommen. red