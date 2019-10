Am Sonntag, 13. Oktober, organisiert der Heimatverein Burgebrach eine Wanderung auf dem Jakobsweg von Burgebrach nach Schlüsselfeld. Start ist um 13.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz. Für die etwa 16 Kilometer lange Strecke werden etwa dreieinhalb Stunden veranschlagt. In Schlüsselfeld wird eine Einkehr angeboten, die Rückfahrt ist mit dem Bus geplant, wofür ein Unkostenbeitrag vor Ort erhoben wird. Anmeldungen bei Wanderwart Erwin Albrecht unter der Telefonnummer 09546/1264 oder per E-Mail an heimatverein-burgebrach@gmx.de. red