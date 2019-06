Die Wanderfreunde Limbach treffen sich am Mittwoch, 19. Juni, um 14.30 Uhr bei Wölfel. In Fahrgemeinschaften fahren die Teilnehmer nach Fatschenbrunn, um auf dem etwa sechs Kilometer langen "Europäischen Kulturweg”, auch "Hutzelweg" genannt, zu wandern. Der Weg ist leicht begehbar und kann auch von Kindern in Begleitung gegangen werden. Am Ende der Wanderung ist eine Einkehr beim Böllner (Pizza-Tag) geplant. Weitere Informationen gibt es bei Edgar Geisel (Telefon 09522/6301). red