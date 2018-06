Wanderung auf dem Fünf-Seidla-Steig

Der Kreisverband Bayreuth-Land von Bündnis 90/Die Grünen lädt zu einer Wanderung ein. Diesmal soll der Fünf-Seidla-Steig mit seinen zehn Kilometern Wegstrecke bezwungen werden. Im Gepäck haben die Grünen die Themen "Glyphosat im Bier", "Nitrat im Wasser" und "Saatgutmonopole am Beispiel Braugerste". Einige der Kandidaten für die bayerischen Landtags- und Bezirkstagswahlen haben sich angekündigt und stehen quasi laufend für Fragen und Austausch zur Verfügung. Gewandert wird von Thuisbrunn nach Weißenohe. Treffpunkt ist am Samstag, 23. Juni, um 10 Uhr mit Einkehr zur Stärkung im "Elch-Bräu" in Thuisbrunn. Start der Wanderung ist um 10.30 Uhr. red