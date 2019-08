Die Kultur- und Freizeitfreunde unternehmen am Sonntag, 4. August, eine Wanderung auf dem "Frankenwaldsteigla" (Wasserschloss-Runde). Die mittelschwere, etwa 15 Kilometer lange Strecke verläuft vom Wasserschloss in Mitwitz über Häusles, Kaltenbrunn und Bächlein (Mittagsrast) wieder zurück nach Mitwitz. Abfahrt ist um 8.30 Uhr mit Pkw am Friedhofsparkplatz in Bad Staffelstein. Für Wanderfreunde ohne Pkw besteht Mitfahrgelegenheit. Gäste sind willkommen. Die Wanderleitung hat Horst Schwendner inne. red