Der Thüringerwald-Verein führt am Sonntag, 22. April, eine Wanderung auf dem Carl-Escher-Weg durch. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Hauptpost zur Anfahrt mit dem Kleinbus. Die Strecke (14 km): Hofmannsteiche - Wildbahn - Bratwursteiche - Georgenberg/Schlusseinkehr. Mittagsrast ist am Kühlen Born. Anmeldung bei Evi Bauer unter Telefon 09561/94373. Gäste sind willkommen. red