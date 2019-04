Die Gemeinde Rannungen bietet am Sonntag, 7. April, eine Wanderung auf dem Auwaldweg Grafenrheinfeld an. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Ehrenmal zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Wanderstart ist 9.30 Uhr am Kirchplatz in Grafenrheinfeld. sek