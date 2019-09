Wanderung auf dem 7-Flüsse-Weg

Der Rennsteigverein, Ortsgruppe Zapfendorf, lädt am Sonntag, 15. September, zur Wanderung von Hohengüßbach nach Zapfendorf auf dem Sieben-Flüsse-Weg ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in Zapfendorf an der Wandertafel. Anschließend Abfahrt nach Hohengüßbach (Parkplatz im Ort). Treffpunkt 2 ist um 14 Uhr vor der Kirche in Hohengüßbach. Die neun Kilometer lange Strecke führt überwiegend auf befestigten Wegen. Von Hohengüßbach aus geht es auf Flurwegen und durch den Buchenwald nach Lauf. Dort machen die Teilnehmer einen Abstecher zum Obstparadies Bamberger Land mit seinen 300 verschiedenen Apfel- und Birnensorten - fachkundig geführt von Uwe Hoff (Kreisverband Bamberg für Gartenbau und Landespflege). Zum Abschluss ist eine Einkehr in Zapfendorf geplant. Wanderführerin ist Josefine Stober vom Rennsteigverein 1896 e.V. (Tel. 09547/256). Festes Schuhwerk wird empfohlen, gegebenenfalls Wanderstöcke. Es sollte ferner ein Getränk mitgenommen werden. Die Teilnahme an der Tour ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Nach Möglichkeit sollten Fahrgemeinschaften gebildet werden. In Zapfendorf besteht direkter Bahnanschluss. Gäste sind willkommen. red