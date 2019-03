Wanderung auf dem 7-Flüsse-Weg

Der Rennsteigverein Ortsgruppe Zapfendorf lädt am Sonntag, 17. März, zu einer geführten, acht Kilometer langen Wanderung von Gundelsheim nach Kemmern auf dem 7-Flüsse-Weg ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in Zapfendorf an der Wandertafel oder um 14 Uhr am Dorfplatz/Altes Rathaus in Gundelsheim. Von Gundelsheim aus geht es mit Wanderführerin Josefine Stober vom Rennsteigverein durch das Naturschutzgebiet Börstig zunächst nach Hallstadt. Anschließend führt der Weg durch die Fluren am Main entlang nach Kemmern, wo gegen 17.30 Uhr eine Einkehr erfolgt. Es werden festes Schuhwerk und die Mitnahme von Getränken empfohlen. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Die Tour ist für Kinderwagen geeignet (Fahrgemeinschaften bilden). Auskunft erteilt die Wanderführerin Stober, Telefon 09547/256. Gäste sind willkommen, Wanderstöcke empfehlenswert. red