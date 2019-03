Wanderung am Mittwoch

Eine Wanderung von Hammelburg über die Leiste am Hammelberg und Längberg nach Feuerthal zum Fischessen und zurück über den Ofenthaler Berg bietet der Rhönklub-Zweigverein Hammelburg am Mittwoch, 6. März, an. Treffpunkt ist um 10.15 Uhr an der Einfahrt Krankenhaus. Wanderführer ist Günter Dittmar. sek