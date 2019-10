Die nächste Wanderung des Rhönklub-Zweigvereins Wildflecken findet am kommenden Sonntag, 27. Oktober, statt. Die Abfahrt mit dem Bus ist um 10.50 Uhr am Rathausplatz. Gewandert wird auf dem Kreuzberg. Dort ist auch eine Mittagspause vorgesehen. Der Rückweg erfolgt entweder zu Fuß oder mit dem Bus, heißt es in einer Pressemeldung des Rhönklub-Zweigvereins. sek