Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen unternimmt am Donnerstag, 15. August, eine Wanderung am Grünen Band zur Henneburg. Für die Strecke von zirka 13 Kilometern benötigt man eine gute Kondition. Der Rundweg führt

vom Grenzübergang Alte Schanz bei Mellrichstadt zum Friedenskreuz bei Hermannsfeld, zur Henneburg und wieder zurück zum Wanderparkplatz am Grenzübergang. Unterwegs werden Trinkpausen eingelegt. Rucksackverpflegung ist erforderlich. Eventuell wird am Ende der Wanderung im Bahnhof-Café eingekehrt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Aldi-Parkplatz Spitzwiese in Bad Kissingen zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Wanderführer ist Matthias Reichert. Er gibt nähere Informationen und nimmt Anmeldungen entgegen: Mobil 0170/555 63 04 oder Tel.: 09708/259. Gäste sind herzlich willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich,Wanderstöcke werden empfohlen. sek