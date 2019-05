Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen hat für Pfingstmontag, 10. Juni, eine Wanderung am Grünen Band zum Thüringer Rhönhaus im Programm. Die Strecke beträgt 16 Kilometer. Die Tour startet in Frankenheim, führt über den Weg am Grünen Band durch den Rhönwald zum Wasserfall bei Oberweid und zum Thüringer Rhönhaus und wieder zurück. Gegen 14 Uhr ist eine Einkehr vorgesehen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Aldi- Parkplatz Spitzwiese in Bad Kissingen zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Rückkehr ist für zirka 17.30 Uhr geplant. Anmeldungen bei Wanderführer Matthias Reichert, Tel.: 09708/259. Gäste sind zu der Tour willkommen. sek