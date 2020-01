Wandertour zur Oberbacher Hütte

Der Rhönklub-Zweigverein Burkardroth unternimmt am Sonntag, 2. Februar, eine Halbtageswanderung zur Oberbacher Hütte. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Marktplatz Burkardroth zur Bildung von Fahrgemeinschaften zur Fahrt zum Parkplatz am Basaltwerk. Von dort führt die Wanderung über die Kissinger Hütte zur Oberbacher Hütte, wo eine Kaffeepause eingelegt wird. Der Hinweg dauert etwa eine Stunde. Der Rückweg führt über eine kürzere Strecke. sek