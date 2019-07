Eine Grundschulklasse hatte am Montag Wandertag. Um gleich damit etwas Sinnvolles zu verbinden, sammelten die Kinder Müll ein, der auf dem Weg lag. Unter einem Gebüsch in Herschfeld Sonnenlandstraße/Bergstraße lagen einige Rauschgift-Utensilien, sowie in Folie verpacktes Marihuana. Die Lehrerin brachte die Fundgegenstände zur Polizei Bad Neustadt. pol