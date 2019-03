Wandertag der Verdi-Senioren

Die Wanderer der Verdi-Senioren treffen sich am Mittwoch, 20. März, zu einer Wanderung nach Gleisenau. Der Abmarsch ist um 14 Uhr am Ortsende von Steinbach. Die Führung übernimmt Winfried Burger. Gegen 16 Uhr ist eine Einkehr im Gasthaus Zehendner in Gleisenau geplant. Auch Nichtwanderer sind laut Gewerkschaft willkommen. red