Wandertafel in Melkendorf erneuern

In einem Schreiben an Oberbürgermeister Henry Schramm bittet der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Ingo Lehmann, darum, die Wandertafel in der Hauptstraße in Melkendorf oberhalb des Bartelsberges zu erneuern. Sie befinde sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Karte mit den Wander- beziehungsweise Radwegen gehöre dringend erneuert, die Holzbalken müssten gestrichen werden. "Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie eine Erneuerung der Tafel veranlassen würden", so Lehmann, der in seinem Antrag von Hans Werther, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Vorsitzenden der Ortsgruppe Kulmbach des Frankenwaldvereins, unterstützt wird. red