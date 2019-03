Wandersaison mit Anita Dauer startet

Am Dienstag, 19. März, startet die Weismainer Wandergruppe in ein neues Wanderjahr. Los geht's um 9.30 Uhr im Kastenhof. Erstes Ziel von Wanderführerin Anita Dauer ist Wunkendorf. Unterwegs wirft die Gruppe einen Blick auf die neue Umgehungsstraße. Danach steigt der Weg über die Hundsfuhre hinauf zum Kalkberg. Die Wanderer umrunden den Teisenberg und laufen weiter über die Geiskirche nach Wunkendorf, wo im Gasthaus "Juraturm" das Mittagessen wartet. Der Rückweg führt über Wohnsig nach Weismain. Die Teilnahme an der etwa 14 Kilometer langen Rundwanderung ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr. red