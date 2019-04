Wanderreiten: Idylle pur oder Horror?

Wanderreiten ist ein vielschichtiges Thema, das unter vielen Aspekten betrachtet werden kann. Was ist alles zu beachten, wie kann eine individuelle Vorbereitung aussehen, welche Pannen lassen sich durchaus vermeiden? Diesen Fragen will Referentin Birgit Wolfrum-Reichel bei einer Veranstaltung der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer im Kreisverband Bamberg nachgehen. Um auch den Erfahrungsschatz der Teilnehmer zu nutzen, ist das VFD-Treffen als kombinierter Vortrag mit Workshop geplant. Die kostenfreie Veranstaltung findet am heutigen Freitag, 5. April, statt und ist auch für Nichtmitglieder der VFD offen. Beginn ist um 19 Uhr im Reiterstübchen des Freizeitreitstalls Schammelsdorf. Dazu gibt es ab 18.30 Uhr eine Bewirtung. red