Wandernd, ungezügelt und durstig

Ja, su woahn die alt'n Hüttnleut' - in unserer kleinen Serie über Blütezeit und Niedergang der Hammerwerke im Frankenwald geht es heute um die Menschen, die ihr hartes Brot in diesem Handwerkszweig verdienten.

Die Hammerschmiede und Hüttenleute, die beim Hammermeister oder Hammerherren arbeiteten, waren ein wanderndes, meist rohes Volk. Sie kamen aus der Steiermark, aus Thüringen und dem Erzgebirge, den traditionellen Bergbaugebieten. Trotzig waren sie und nur für kurze Zeit an einen Ort gebunden. Von ihnen hieß es: "Tut man den Leuten nicht ihren Willen und hält sie mit scharfen Worten zu größerem Fleiße an, so werfen sie gleich dem Hammermeister den Strohsack vor die Tür und ziehen von dannen".

Das ungezügelte Hammervolk konnte nur mühsam in Zaum gehalten werden. Schäumendes Gerstengetränk eignete sich als "flüssiges Brot" und als "Powerdrink für durstige und ruhelose Seelen", und es floss in reichlichem Maße durch die Kehlen der trinkfesten Kumpane. Bei den obligatorischen Keilereien auf Kirchweihen, Tanzveranstaltungen und Hochzeiten mischten diese rußigen und rauflustigen Draufgänger natürlich kräftig mit.

Obwohl die Hammerschmiede gut entlohnt wurden, blieben viele von ihnen arme Leute, denn das Herumziehen im Lande verführte zu einem unordentlichen Leben. So mancher von ihnen hat buchstäblich alles durchgebracht, was ihm gehörte. Meist stand er noch obendrein in den Dorfschänken und Wirtshäusern des Umlandes dick in der Kreide.

Alljährlich an Jakobi (25. Juli) war der Dingtag der Hammerschmiede, der Höhepunkt des Arbeitsjahres. An einem solchen Tag ging es hoch her im Ort. Von nah und fern kamen die Hammerherren mit prächtigen Gespannen, um neue Gesellen und Schmiede anzuwerben. Aber auch die Hammerleute hatten am Schmiedefest ihren besonderen Stolz. Jeder ein Mädel am Arm, schmetternde und trommelnde Spielleute voran, so zogen sie ins Wirtshaus zu Tanz, Gesang und diverser Lustbarkeit. Sie wussten, dass der Tag ihnen allein gehörte, "so dass weder Bürgersohn, Bauer noch Holzknecht sich sehen lassen durften".

Der Freiheiten bewusstes Volk

Im "Liederbuch für die Deutsche Turnerschaft" von Ferdinand Götz, Leipzig, sind ihre launischen Gstanzl in acht Strophen niedergeschrieben (siehe nebenstehenden Kasten). Das Lied der Hammerschmiedegesellen veranschaulicht eindrucksvoll das ungehobelte und provokante, sich seiner Vorrechte und Freiheiten bewusste Hammervolk.

Die Hammerherren und -meister indes genossen bei der Bevölkerung hohes Ansehen. Vielfältig waren die Privilegien, welche ihnen durch die Landesherren als Anerkennung ihres für die Landessicherheit bedeutenden Gewerbes und für die volkswirtschaftliche Bedeutung ihrer Betriebe zuteil wurden. In dieses Primat einbezogen war die Befreiung von Steuer und Kriegsdienst, das Schürfrecht in den Erzbergwerken und die freie und unbegrenzte Holznutzung aus den fürstlichen Waldungen.