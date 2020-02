Wandernd durch Italien

Allen Italien-Liebhabern bringen die Volkshochschule und die Stadtbibliothek Zeil bei einer musikalischen Lesung das "Dolce Vita" des Südens in die Stadtbibliothek. Termin ist am Donnerstag, 12. März, ab 19.30 Uhr, wie die VHS mitteilte. Der Münchner Reisebuchautor Thomas Bauer stellt sein Buch "Italien erwandern - Auf dem Franziskusweg von Florenz nach Rom" vor. Gemeinsam mit einem italienischen Koch wanderte er 500 Kilometer auf Franz von Assisis Spuren. Unterwegs entlockten die Wanderer energischen Damen, flinken Kellnern und reizenden Mädchen die besten Kochrezepte. Bärbel Meyer (E-Piano) und Bettina Raithel (Percussion) machen die Musik. Karten gibt's in der Stadtbibliothek. Foto: p