Wandern zum Gebirgsstein

Der Rhönklub-Zweigverein Oberbach unternimmt am Sonntag, 5. Januar, eine Wanderung zum Wanderheim am Gebirgsstein, wo es eine Führung gibt. Die Wanderung wird von Rhönklub-Mitgliedern mit Freunden und Bekannten in eigener Regie durchgeführt. Das Wanderheim ist ab 13 Uhr für alle Wanderer geöffnet. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. sek