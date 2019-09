Wandern zu den alten Kreuzsteinen

Am Mittwoch, 18. September, lädt ab 15 Uhr die Pilgerbegleiterin Hildegard Wächter im Rahmen der Ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein zum Pilgern auf den Spuren alter Kreuzsteine ein. Start ist an der Kirche in Baiersdorf (bei Weismain). Der rund 15 Kilometer lange Rundweg führt durch das Tal der Weismain zur Einkehr auf den Kordigast und zurück. Fahrgemeinschaften sind nach Absprache möglich. Für weitere Fragen und zur Anmeldung steht die Pilgerbegleiterin Hildegard Wächter unter der Telefonnummer 09573/3314445 zur Verfügung. red