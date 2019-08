Wandern vom Haßwald zum Hauptwald

Der Rennsteigverein Ortsgruppe Zapfendorf lädt am Sonntag, 18. August, zu einer Wanderung vom Haßwald zum Hauptwald ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der alten Wandertafel in Zapfendorf. Anschließend geht es mit Pkw über Rentweinsdorf, Heubach nach Eichelberg. Parkplätze gibt es an der Straße unterhalb der Gaststätte "Schwarze Schänke". Die Wanderung beginnt hier um 10 Uhr, durchstreift den ehemaligen Standortübungsplatz Ebern und führt über Reutersbrunn zum Reich der Wildkatze. Mit Glück können die Wanderer neben dem Obstbaumpfad Angusrindern, Shropshire-Schafen, Gelbbauchunke und dem Ameisenbläuling begegnen. Der Friedrich-Rückert-Weg bringt die Teilnehmer nach zehn Kilometern und gegen 13 Uhr wieder zurück nach Eichelberg zur Schlusseinkehr. Infos bei den Wanderführern Brigitte und Georg Söhnlein, Tel. 09547/6299. red