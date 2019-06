Wandern und Kegeln

Der Rhönklub-Zweigverein trifft sich am Dienstag, 2. Juli, um 19 Uhr zum Klubabend im Kolpingheim.Vorgesehen ist ein naturkundlicher Vortrag. Für Sonntag, 7. Juli, steht eine zehn Kilometer lange, mittelschwere Ganztageswanderung auf dem "Schalksbergweg" im Programm.Treffpunkt ist um 9 Uhr am Seeplatz. Los geht es an der Lauertalhalle in Maßbach. Die Wanderung am Sonntag, 21. Juli, führt von Schildeck über das Würzburger Haus nach Oberbach. Die mittelschwere Strecke ist zwölf Kilometer lang. Abfahrt mit dem Bäderlandbus ist um 10 Uhr am Berliner Platz, Rückkehr um 17.50 Uhr. Am Dienstag, 23. Juli, findet um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum in Bad Kissingen ein Kegelabend statt. sek