Wandern und Grillen mit Wanderfalken

Am morgigen Sonntag, 1. Juli, laden die Wanderfalken Wickendorf /Teuschnitz zu einer Wanderung nach Geschwend ein. Die Wanderstrecke führt über den Rauschenhof ins Kremnitztal nach Geschwend. Dort wird zur Einkehr gegrillt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Vereinsheim in Wickendorf. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.