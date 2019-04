Wandern und den Vögeln lauschen

Der Thüringerwald-Verein führt am Sonntag, 5. Mai, eine Vogelstimmenwanderung unter der Leitung von Frank Reißenweber durch. Treffpunkt ist in Coburg, Justizgebäude, 6.45 Uhr, oder am Parkplatz Goldbergsee, 7 Uhr, oder in Stressenhausen, Sportplatz, 7.30 Uhr. Anfahrt mit Pkw, bitte bei Anmeldung berücksichtigen. Die Strecke: Stressenhausen - "Wilde Weiden" Teichwiese - Eishausen/ Grab des Dunkelgrafen - Bischofsau - Stressenhausen/Schlusseinkehr (circa acht Kilometer), unterwegs Rucksackpause. Bitte Fernglas mitnehmen. Anmeldung bei Evi Bauer, Telefon 09561/94373. Gäste sind willkommen. red