Wandern, Mord und Totschlag

Niklas Schmitt Das Walberla ist nicht der Brocken. Dennoch wird es alljährlich zur Walpurgisnacht von unheimlichen Geschehen heimgesucht. Angst muss man dabei nicht haben. Und doch müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn ein Krimi-Autor dort nicht auf einen neuen Fall stoßen würde.

Johannes Wilkes war vor einigen Jahren mit seinen drei Töchtern in jener Nacht zum ersten Mai oben. "Das war für sie phänomenal", berichtet er. Wo die meisten Menschen buntes Treiben und Feuerspiele sehen, dazwischen erkennt der Autor Mordmotive und Möglichkeiten, jemandem nach dem Leben zu trachten.

"Das ist doch ein Einstieg für einen Krimi", dachte sich Wilkes auf dem Walberla - und so kam es zu seinem Roman "Mord auf dem Walberla".

Berndorf und Fontane

Kein Wunder, denn neben seinem Beruf als Kinderpsychiater schreibt Wilkes Regionalkrimis. Also jenes Genre der Literatur, das seit Jacques Berndorf Ende der 1980er Jahre mit seinen Eifelkrimis angefangen und rasant an Beliebtheit zugenommen hat. Aber auch jenes Genre, das von Germanisten und Lesern "ernster" Literatur oft abschätzig in die Sparte der Unterhaltung abgeschoben wird.

Dabei ist diese Art Krimis, geht man vor wie Wilkes, hoch interessant. "Jedes Lokale hat seine spezifischen Besonderheiten", erklärt er. Die arbeitet Wilkes in seinen Büchern heraus. Deswegen schreibe er über verschiedene Regionen, wie etwa die Insel Spiekeroog, die Fränkische Schweiz oder, wie zuletzt, Brandenburg.

Für seinen aktuellen Krimi "Der Fall Fontane" hat er die weiten Landschaften Brandenburgs auf den Spuren Fontanes mit dem Fahrrad durchfahren. Denn mit dem Rad kann man mit den Leuten vor Ort in Kontakt kommen. Als "Rheinländer des Ostens", so erzählt es Wilkes, hat ihm ein Einheimischer die Brandenburger beschrieben.

Die Sprache wirke manchmal sehr frech, meint der Autor, was von der herzlichen Direktheit komme. Den Franken hingegen beschreibt Wilkes als etwas zurückhaltender. Aus diesen Beobachtungen lässt der Psychologe dann seine Figuren entstehen. Was für andere Urlaub ist, ist für Wilkes Recherche.

"Von der Technik kann man es vergleichen", beschreibt der Krimi-Autor die Nähe zu Fontane. Der alte Meister aus Neuruppin habe für seine "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" die Landschaft mit der Kutsche durchquert und alles mitgeschrieben. Es sei wie Einatmen, erzählt Wilkes, um dann vor dem Schreibtisch wieder auszuatmen.

Wandern als Recherche

Man müsse die Menschen kennenlernen, ihnen aufs Maul schauen, meint Wilkes, der seit über 25 Jahren in Erlangen lebt.Von dort bricht er denn auch regelmäßig in die Fränkische Schweiz zum Wandern auf. Schließlich sei Wandern immer der erste Schritt seiner Recherchen.

Das Angenehme hier in der Region ist, beschreibt es der Autor: "Im schönen Frankenland erlebt man dann auch einen schönen Tag."

Das ist also der Ausgangspunkt: die Region, der Ort. Der Rest, also die Geschichte, so sagt es Wilkes, käme dann hinzu. "Manchmal schlummern Dinge lange in einem." Solange, bis der Knoten platzt: "Irgendwann kommt der Punkt, dann ist die Geschichte reif."

Wenn es soweit ist, mache Wilkes sich aber keinen genauen Plan, nur die grobe Richtung stehe vorher fest. Schließlich wolle er sich von seinen Figuren noch überraschen lassen. "Schreiben soll ja Spaß machen", sagt er fröhlich.

Fontane und der Krimi

Mit seinem aktuellen Fall zu Fontane, an dem der Kommissar den Pfaden des großen Autors durch Brandenburg folgen muss, will Wilkes aber noch etwas mehr, als nur unterhalten. Interesse an Fontane will er wecken, durch das Trojanische Pferd eines Regionalkrimis.

Denn Fontane sei schon immer einer seiner Lieblingsautoren gewesen, meint Wilkes. Auch als Krimi-Autor habe er sich hervorgetan - sogar als einer der ersten in deutscher Sprache.

Das Erstaunliche bei ihm, erklärt Wilkes, sei, dass nicht der Kommissar den Fall löse, sondern das schlechte Gewissen des Mörders ihn zum Geständnis zwingt. Das muss einen Psychologen und Krimi-Autor wie Wilkes natürlich reizen.

Fragt man ihn nach Lesetipps, muss er nicht lange überlegen. Die Jungen sollten Effi Briest lesen, weil es noch immer aktuell sei; die etwas älteren den Stechlin und alle zusammen zuerst ein paar der schönen Balladen auswendig lernen.