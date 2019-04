Wandern mit Menschen mit Behinderung

Am Freitag, 3. Mai, lädt die Wandergruppe der Offenen Behinderten Arbeit (OBA) vom Heilpädagogischen Zentrum zur "Wanderung rund um Arnstein" unter Führung von Förster Ludwig Winkler ein. Bizarre Felsformationen auf der Jurahochfläche, drei "Burgställe" aus dem Mittelalter und die nach den Plänen von Balthasar Neumann 1734 erbaute Kirche St. Nikolaus in Arnstein sind Höhepunkte auf dieser Wanderung. Abfahrt ist um 14 Uhr am Wohnheim St. Elisabeth in Lichtenfels, um 14.30 Uhr ist Treffen am Parkplatz in Arnstein vor der Gastwirtschaft "Frankenhöhe". Gemeinsam mit Menschen mit Behinderung wandern, die Natur erfahren, ist das Ziel dieser Veranstaltung. Eingeladen sind alle, die diese Strecke von sechs Kilometern mitgehen wollen. Rückkehr ist um 17.30 Uhr mit anschließender Brotzeit in der Gastwirtschaft "Frankenhöhe". Anmeldung unter 09571/949384. red