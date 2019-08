Am Donnerstag, 8. August, startet um 14 Uhr eine Wanderung zum Thema "mit Leib & Seele". Die mittelschwere, etwa elf Kilometer lange Tour mit einer Dauer von etwa vier Stunden führt vorbei am Fuchsenloch und Steinbrüchen nach Medlitz, Speiersberg und zurück nach Birkach. Zu empfehlen sind die Mitnahme eines Getränks und eines kleinen Snacks. In Medlitz besteht die Möglichkeit der Einkehr. Treffpunkt ist an der Birkacher Kirche. red