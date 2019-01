Wandern mit Freundeskreis

Der Wanderführer Heinz Kirchner aus Lauscha führt am Mittwoch, 6. Februar, die Seniorenwanderung des Fränkisch-Thüringischen Freundeskreises. Sie beginnt in der Glasbläserstadt Lauscha. Vom dortigen Bahnhof aus geht es auf dem Essweg auf die Bergeshöhe. Angesichts der derzeitigen Wetterlage muss mit verschneiten Wegen gerechnet werden. Über das "Dreieck" verläuft der Weg zur "Richtstatt" bis zum Ehrenmal oberhalb von Ernstthal. Dann ist es nur noch ein kurzes Stück bis zur Gaststätte "Waldstübchen". Dort haben sich dann die Wanderfreunde nach circa neun Kilometern eine gemütliche Einkehr verdient.

Treffpunkt zur Abfahrt ist an diesem Tag um 11.35 Uhr am Neustadter Bahnhof. Die Abfahrt erfolgt um 11.49 Uhr (in Sonneberg um 12.04 Uhr). Die Rückfahrt ab Bahnhof Ernstthal - bis hierher sind von der Gaststätte zwei Kilometer zu laufen - ist um 18.20 Uhr. Ankunft in Sonneberg ist um 18.58 Uhr und in Neustadt um 19.09 Uhr. Aus organisatorischen Gründen ist bis zum Freitag, 1. Februar, eine verbindliche Anmeldung bei Heinz Kirchner unter Telefonnummer 036702/20255 erforderlich. red