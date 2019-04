Wandern mit der KAB

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) im Seelsorgebereich Bamberg-Ost lädt am Ostermontag, 22. April, zu einer kleinen Emmauswanderung durch den Hain ein. Treffpunkt ist um 14.40 Uhr am ZOB bei der St.-Hedwig-Apotheke. Die Wanderung dauert etwa eineinhalb Stunden. Anschließend ist eine Einkehr in der "Klosterbräu" vorgesehen. Gäste sind willkommen. red