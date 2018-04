Wandern mit dem Profi

Seit 2015 gehört die Stadt Kulmbach zur ersten "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland". Aushängeschilder sind der 242 Kilometer lange Fern-Rundwanderweg Frankenwaldsteig, der einmal rund um die Region führt, und die 32 Frankenwaldsteigla, auf denen sich der Frankenwald mit allen Sinnen erkunden lässt. Wer die neue Streckenführung des Steiglas "Rehberg-Weg" kennenlernen möchte, der hat an zwei ausgewählten Terminen Gelegenheit dazu: am 21. April und 20. Oktober ab 14 Uhr, Dauer circa 3,5 Stunden. Treffpunkt ist immer an der Dr.-Stammberger-Halle.



Herrlicher Blick

Die geführte Wanderung mit Wanderprofi Robert Hirschmann bietet nicht nur entspannte Fortbewegung, sondern auch viel Wissenswertes über die Natur, Tradition und Geschichte der Region. Auf abwechslungsreichen und naturbelassenen Pfaden geht es durch den Buchwald hinter der Plassenburg und zurück über den Rehberg nach Kulmbach. Ein Höhepunkt der Tour ist der Rehbergturm, von dem aus man einen herrlichen Blick genießen kann.

Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Info Kulmbach (Telefonnummer 09221/95880).