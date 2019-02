Wandern mit dem Kneipp-Verein

Der Kneipp-Verein Bamberg lädt am kommenden Samstag, 9. Februar, zu einer Halbtageswanderung "um Breitengüßbach herum" ein. Ausgehend von Breitengüßbach führt der Weg nach Unteroberndorf, beim Kreuz am Sportplatz in den Wald und am Schröppelhaus vorbei nach Hohengüßbach. Über Flur-, Feld- und Waldwege geht es zum Ausgangspunkt zurück. Hier erwartet die Wanderer dann nach etwa neun Kilometern der Einkehrschwung ins "Main Seidla". Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz an der Blauen Schule, Kloster-Langheim-Straße. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet, Mitfahrer werden um Benzingeld gebeten. Wanderführerin ist Moni Rambacher, Telefon 0151 22760282. Bitte auf festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung achten. red