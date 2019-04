Wandern mit dem CVJM zur Retterner Kanzel

Für Männer bietet der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Forchheim eine Veranstaltung zum Thema "Wandern und Begegnen" an: Am Freitag, 3. Mai, geht es gemeinsam zur Rettener Kanzel mit Einkehr in Serlbach (ab 18 Uhr). Treffpunkt ist um 16 Uhr bei Martin Kühn, Schleifweg 3 in Forchheim. Die nächste Männerwanderung findet im Chiemgau vom 16. bis 18. September statt mit Standortquartier im Selbstversorgerhaus "Sonnenhang" in Bernau am Chiemsee. Infos und Anmeldung via E-Mail an pfarrer.martin.kuehn@web.de oder telefonisch unter 09191/7941433. red