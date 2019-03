Wandern, Kegeln und vieles mehr

Beim Rhönklub-Zweigverein Garitz stehen im März einige Termine an. Beginn ist am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr mit der Jahreshauptversammlung im Kolpingheim. Es stehen Neuwahlen an. Am Sonntag, 17. März, findet eine zirka zehn Kilometer lange Wanderung durch die Wacholderheide bei Münnerstadt statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Seeplatz. Ein Kegelabend im katholischen Gemeindezentrum in Bad Kissingen folgt am Dienstag, 26. März, um 19.30 Uhr. Für Samstag, 30. März, ist eine Busfahrt nach Eisenach zum "Sommergewinn" vorgesehen. Abfahrt ist um 9.25 Uhr in Hausen, um 9.30 Uhr am Berliner Platz, um 9.40 Uhr am Parkwohnstift und um 9.45 Uhr am Seeplatz. Anmeldungen nimmt Hans Thierauf (Tel.: 0971/3810) entgegen. sek